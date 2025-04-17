12 лет колонии за убийство таксистки дал суд жителю Омска. Он задушил женщину (она была женой его родственника), забрал ее золотые украшения, положил тело в багажник ее машины и вывез в лес.
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12 лет колонии за убийство таксистки дал суд жителю Омска. Он задушил женщину (она была женой его родственника), забрал ее золотые украшения, положил тело в багажник ее машины и вывез в лес.