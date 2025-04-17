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Новости Омска

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12 лет колонии за убийство таксистки дал суд жителю Омска

12 лет колонии за убийство таксистки дал суд жителю Омска. Он задушил женщину (она была женой его родственника), забрал ее золотые украшения, положил тело в багажник ее машины и вывез в лес.

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