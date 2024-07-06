Российские войска взяли село Сокол к северо-западу от Авдеевки

Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям группировки войск «Центр»Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Сокол в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение, сообщает Минобороны.
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