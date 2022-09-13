"Поглотит пучина бедности": 3 знака зодиака свалятся на дно финансовой ямы через 5 дней

Астрологи сообщили о начале сложного периода для некоторых знаков зодиакального круга. Рухнут в финансовую западню через 5 дней в сентябре представители сразу трех созвездий.
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