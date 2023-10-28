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Лукашенко считает, что Минск и Прага могут снова сотрудничать

Лукашенко считает, что Минск и Прага могут снова сотрудничать

Президент Белоруссии заявил о возможности вновь организовать торговые и гуманитарные связи между Чехией и РБАлександр Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия и Чехия могут возобновить сотрудничество.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Однако Лукашенко не может сидеть прямо на стуле. Его тянет по сторонам в надежде замириться с Западом под прикрытием России. Хотя вся история говорит обратное и этот процесс не обратим!
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