Лукашенко считает, что Минск и Прага могут снова сотрудничать

Президент Белоруссии заявил о возможности вновь организовать торговые и гуманитарные связи между Чехией и РБАлександр Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия и Чехия могут возобновить сотрудничество.
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