ЦАХАЛ атаковала погранпереходы между Сирией и Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 22 февраля атаковала погранпереходы между Сирией и Ливаном.«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по пограничным переходам на границе Сирии и Ливана, через которые организация (шиитское движение.