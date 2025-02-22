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ЦАХАЛ атаковала погранпереходы между Сирией и Ливаном

ЦАХАЛ атаковала погранпереходы между Сирией и Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 22 февраля атаковала погранпереходы между Сирией и Ливаном.«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по пограничным переходам на границе Сирии и Ливана, через которые организация (шиитское движение.

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Комментарии
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Игорь Васиков
И что новые Сирийские власти? Язык в ж0#е?
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