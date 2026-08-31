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Выбранный «Миннесотой» Трей Кауфманн-Ренн добивается права сыграть шестой сезон в NCAA

Бывший игрок Университета Пердью и выбранный «Миннесотой» на драфте НБА Трей Кауфманн-Ренн подал в суд ходатайство о предоставлении ему права провести шестой сезон в NCAA.

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