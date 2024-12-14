Гарик Харламов и Кристина Асмус — образец «высоких отношений» экс-супругов. Пара развелась в 2020 году и продолжает вместе воспитывать дочь Настю, время от времени радуя подписчиков трогательными совместными кадрами.
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