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Мода и Шоу-бизнес

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Кристина Асмус жестко подколола Гарика Харламова — пользователи Сети в восторге

Кристина Асмус жестко подколола Гарика Харламова — пользователи Сети в восторге

Гарик Харламов и Кристина Асмус — образец «высоких отношений» экс-супругов. Пара развелась в 2020 году и продолжает вместе воспитывать дочь Настю, время от времени радуя подписчиков трогательными совместными кадрами.

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