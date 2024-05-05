Kpler: Россия в апреле направила в Евросоюз 46% экспортного СПГ

РФ остаётся вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. В апреле 2024 года она экспортировала 46% своих запасов, по данным компании Kpler, специализирующейся на анализе рынка сырья.
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