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Максим Матвеев вышел в свет в Москве

Максим Матвеев вышел в свет в Москве

В Москве прошёл закрытый показ документального фильма о ювелирном бренде Максима Матвеева "Микс". Мероприятие посетил сам актёр, а также блогеры Инна Комбарова, Алёша Славко, Фатима Алиева и другие.

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