«Росгосстрах»: больше всего застраховано дорогих домов в Подмосковье

Подмосковье возглавило список регионов с самыми дорогими застрахованными в компании домами стоимостью свыше 100 млн рублей, подсчитали специалисты «Росгосстраха», проанализировав информацию по заключенным договорам страхования имущественных рисков граждан.
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