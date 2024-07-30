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«Росгосстрах»: больше всего застраховано дорогих домов в Подмосковье

«Росгосстрах»: больше всего застраховано дорогих домов в Подмосковье

Подмосковье возглавило список регионов с самыми дорогими застрахованными в компании домами стоимостью свыше 100 млн рублей, подсчитали специалисты «Росгосстраха», проанализировав информацию по заключенным договорам страхования имущественных рисков граждан.

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