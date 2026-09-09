Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в поддержке России и в антиэмиграционной политике, которую глава правительства ФРГ считает равносильной «этническим чисткам».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дочь Даны Борисов...
- Times: суд по "Се...
- В Чите подросток ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым