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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пименов об истекающем контракте Осинькина с «Крыльями»: «Он попросил разговаривать о своем будущем после сезона»

Пименов об истекающем контракте Осинькина с «Крыльями»: «Он попросил разговаривать о своем будущем после сезона»

Контракт тренера с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года. В понедельник самарцы проиграли «Пари НН» (2:5) и после 28 туров занимают в Мир РПЛ 10-е место.

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