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На странице члена Общественного совета при самарском ГУ МВД появилась дискредитрующая публикация

На странице члена Общественного совета при самарском ГУ МВД появилась дискредитрующая публикация

Пост был размещен в ночь на 10 мая.В самой публикации, которая была размещена на странице ВК члена Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгата Хузина, говорится о том, что 85 лет назад началась страшная война.

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