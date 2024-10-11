В ЦБ раскритиковали льготную ипотеку словами о завещании ипотечных долгов

Льготную ипотеку нужно было сворачивать раньше, заявил представитель Центробанка. Среди негативных последствий программы он назвал рост цен на жилье, разрыв между стоимостью новостроек и готовых квартир Доступность от льготной ипотеки была «съедена» ростом цен, в результате россияне берут ипотеку на более длительный срок — до 35 лет и покупают маленькие квартиры.