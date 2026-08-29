«Тарзан, подвинься!»: похудевшей Наташе Королевой нашли «жениха» на «Новой волне» в Казани

Певица появилась на красной дорожке в откровенном наряде и заигрывала с необычным поклонником. Наташа Королева Алена ТелешеваОдин из самых ярких и обсуждаемых выходов на Красную дорожку фестиваля «Новая волна» в Казани принадлежал Наташе Королевой.