В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургонов

Телеграм-канал «Автобусы и вообще» обратил внимание на необычное объявление из Нижнего Новгорода. В продаже появился подержанный Mercedes-Benz Sprinter, ввезенный из Европы в виде фургона по схеме параллельного импорта.
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