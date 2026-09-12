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The Eurasia Daily news agency

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The Ministry of Internal Affairs has put on the wanted list the former Minister of Communications of Russia Nikolai Nikiforov

The Ministry of Internal Affairs has put on the wanted list the former Minister of Communications of Russia Nikolai Nikiforov

The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has put on the wanted list the former Minister of Communications and Mass Media of the country Nikolai Nikiforov.

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