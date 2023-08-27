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Сильвен Франсиско: «Попасть в сборную было одной из моих целей, но я не думал, что это произойдет так быстро»

Разыгрывающий сборной Франции и «Баварии» Сильвен Франсиско признался, что не был готов к вызову в национальную команду.

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