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Пушилин сообщил об освобождении более двух третей города Дзержинск (Торецк)

Пушилин сообщил об освобождении более двух третей города Дзержинск (Торецк) Возвращение Дзержинска (Торецк) под контроль ДНР ожидается в ближайшее время, более двух третей города уже освобождено.

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