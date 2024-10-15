Пушилин сообщил об освобождении более двух третей города Дзержинск (Торецк) Возвращение Дзержинска (Торецк) под контроль ДНР ожидается в ближайшее время, более двух третей города уже освобождено.
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Пушилин сообщил об освобождении более двух третей города Дзержинск (Торецк) Возвращение Дзержинска (Торецк) под контроль ДНР ожидается в ближайшее время, более двух третей города уже освобождено.
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