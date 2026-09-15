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The Eurasia Daily news agency

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Kiev has arranged an "energocide" for residents of Russia: which regions were affected — Miroshnik

Kiev has arranged an "energocide" for residents of Russia: which regions were affected — Miroshnik

The Kiev regime, using the "criminal strategy of energy genocide", last week attacked energy facilities in six constituent entities of Russia, stated the Ambassador-at-large of the Russian Foreign Ministry Rodion Miroshnik.

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