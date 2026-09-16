Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 16 сентября

Этот день в авиации. 16 сентября

  1910 - В США в штате Нью-Йорк Bessica Raiche, не имея никакой лётной подготовки, совершила полёт на самолёте, построенном её мужем Франсуа в своём доме.

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