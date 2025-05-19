«Ты чё, фраер, попутал? Моя мама — мэр!»: Дочь вологодского мэра решила всем показать насколько она крутая и записала обращение к нации

БлокнотРУ «Ты чё, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама?»: дочь мэра Нюксенского района Вологодчины показала свою крутость На видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, посчитав, что мэру следует подать в отставку.
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