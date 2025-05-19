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  • Наталия
    На одной чаше весов- жизнь 145 человек, на другой- благополучие родственников убийцы. Но этой мамаше даже не стыдно, ...Это уже не дерзос...
  • sergmann
    Вот к этому и ведут противники смертной казни, пожурить и отпустить. Эту тварь, убийцу надо заставить землю жрать, а ...Это уже не дерзос...
  • Регина Толстоброва
    Для них вообще смертная казнь должна быть. Столько душ загубить, и не каяться. Какие же они скоты.Это уже не дерзос...

«Ты чё, фраер, попутал? Моя мама — мэр!»: Дочь вологодского мэра решила всем показать насколько она крутая и записала обращение к нации

«Ты чё, фраер, попутал? Моя мама — мэр!»: Дочь вологодского мэра решила всем показать насколько она крутая и записала обращение к нации

БлокнотРУ «Ты чё, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама?»: дочь мэра Нюксенского района Вологодчины показала свою крутость На видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, посчитав, что мэру следует подать в отставку.

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