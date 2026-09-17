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Новости Липецка

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Самую дорогую квартиру в Липецкой области продают за 29,45 млн рублей

Самую дорогую квартиру в Липецкой области продают за 29,45 млн рублей

На портале ЦИАН появилась информация о самой дорогой городской недвижимости в Липецке: шестикомнатные апартаменты свободной планировки выставлены на продажу за 29,46 млн рублей.

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