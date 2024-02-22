Голодать нельзя! Врач-диетолог дала 5 советов, как быстро и правильно похудеть к лету

Диетолог Наталья Денисова призвала не заедать стресс, чтобы похудеть без строгих диет. Для того, чтобы сбросить вес к лету, необходимо сбрасывать его постепенно и ни в коем случае не голодать, призвала диетолог Наталья Денисова.