К северу от Назарета обнаружено производство оружия, возраст которого 7200 лет

7200 лет назад на территории нынешнего Израиля было налажено массовое производство оружия. Это сказано в исследовании, результаты которого Управление древностей опубликовало в журнале “Atiqot 111”, передает newsisrael.
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