Промышленный альпинизм в современном городе: профессиональные решения для обслуживания высотных зданий и сооружений

Высотные работы превратились в ключевой компонент обслуживания современных архитектурных объектов. Развитие технологий в этой области открывает всё новые возможности для решения сложнейших задач в городских условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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