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Татарстанда балага һөҗүм иткән этнең хуҗасы җәзага тартылды

Татарстанның Тукай районында балага һөҗүм иткән эт хуҗасы китергән зыян өчен 150 мең сум компенсация түләде.

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