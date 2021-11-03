Чем обработать розы перед укрытием на зиму? Источник:

IrinaOlegovnaIvanova ЭКСПЕРТ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ Роза – самая популярная культура у садоводов. Даже несмотря на то, что у нашей королевы цветов довольно высокие индивидуальные требования к условиям выращивания, она по-прежнему не теряет популярности.