Настя Ивлеева решила задуматься о детях и своем будущем

Фото: 5-tv.ru Настя Ивлеева приняла важное решение, касающееся её будущего. В недавнем интервью она поделилась своими размышлениями о детях и о том, что теперь намерена уделять больше внимания личным приоритетам.
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