Лучшие книги по детской психологии

Что читать, чтобы «читать ребенка, словно книгу»? Какие книги нужно изучить родителям для того, чтобы начать лучше понимать своего ребенка?Смотрите также:Лучшие книги о воспитании детей от чудо-мамы Анны ХилькевичНекогда скучать: подборка книг для летних каникулЗапрещает запрещать и не против грязных луж: правила воспитания детей от Натальи Водяновой«Прочитала, но не смогла пересказать — меня не просили понять текст»: как спасается семья, где мама и дети страдают дислексией«Он не тронет твоих сестер, но за тебя я беспокоюсь»: отрывок из книги про Шекспира и его сына, умершего в 11 лет .