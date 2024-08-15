Во Владивостоке строитель «Хаяттов» ждет приговора суда

Во Фрунзенском районном суде завершился процесс рассмотрения уголовного дела против Олега Дроздова, печально известного во Владивостоке застройщика двух многофункциональных гостиничных комплексов делового типа 5 звезд к саммиту АТЭС-2012 (а именно – отелей «Хаятт»).