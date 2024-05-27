Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шестерых участников массовой драки в Бюрюлево выдворят из России

Шестерых участников массовой драки в Бюрюлево выдворят из России

Нагатинский районный суд Москвы вынес решение выдворить из России шестерых участников массовой драки в Западном Бирюлево за нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

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