Как принять свою немощь

Первое - свои проблемы перечислять не буду, основное перелом позвоночника и т.д. и т.п., второе - хватит ныть и жалеть себя! Возьми себя в руки, мать твою, насрать на всех, живи как тебе хочется, представь себя в текущем моменте - разве может быть хуже? поэтому никого и ничего не бойся, запомни - лучшая защита нападение! Можешь себя не любить, если не получается, но ты себя не на помойке нашла, уважай себя и не давай себя унижать и оскорблять, просто ЖИВИ! Если и этого не можешь - умри и не морочь людям голову.

Мария Владимирова

Когда у меня отказали ноги всем было насрать на меня, я просто 3 года ползала по квартире не получая ни медицинской помощи, ни элементарного сочувствия, я по нескольку дней ничего не ела, все якобы друзья повернулись ко мне жопой и я начала плакать и жалеть себя, пыталась сделать последний шаг, пока не поняла, что кроме себя я никому не нужна!!!!! И теперь я хожу, да плохо, с тростью но ХОЖУ! И все делаю для себя САМА! На людей никогда нельзя полагаться, никто тебе не поможет кроме тебя самой. Человек человеку волк! Отныне я никого не жалею, помогаю только тем кому сама считаю нужным. Никому верить нельзя! Только себе.