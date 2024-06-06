MolecularCancer: повышение активности белка JUN замедляет развитие рака простаты

Ученые из Венского медицинского университета в составе международного научного коллектива обнаружили, что повышение выработки белка JUN в организме способствует замедлению роста злокачественных опухолей предстательной железы.
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