Наши погрузчики идут на прорыв

Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) запустил первое в России импортозамещающее производство ведущих мостов для специализированной малогабаритной техники: фронтальных и вилочных погрузчиков, дорожно-строительных и сельскохозяйственных машинЧЗСА читайте на monocle.
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