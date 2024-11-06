Расчет Д-30 уничтожил бронемашину и десант ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Артрасчет буксируемой гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил боевую бронемашину "Козак" и десант военнослужащих ВСУ и украинских националистов в лесополосе на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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