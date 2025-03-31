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The Standard: КНР, Япония и Южная Корея совместно отреагируют на пошлины США

The Standard: КНР, Япония и Южная Корея совместно отреагируют на пошлины США

TASS/EPA/ETIENNE LAURENT Китай, Япония и Южная Корея достигли консенсуса в отношении того, что страны совместно отреагируют на торговые пошлины президента США Дональда Трампа, сообщает издание The Standard.

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