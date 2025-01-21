В закрытом городе под Оренбургом объявили эвакуацию из-за БПЛА

По словам администрации округа, оставаться в укрытии нужно до получения дальнейших указаний.<strong>Администрация городского округа ЗАТО Комаровский в Оренбургской области призвала жителей эвакуироваться в ближайшее укрытие из-за угрозы атаки дронов.
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