Добрый Мир
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Добрый Мир

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Евросоюз пригрозил Венгрии лишением голоса за отказ поддержать Украину

Евросоюз пригрозил Венгрии лишением голоса за отказ поддержать Украину

FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса ради согласования пакета помощи Украине Сакина Нуриева Shutterstock Ряд политиков в Европейском союзе рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

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Комментарии
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Лев Добрый
У дерьмократов ЕС всё возможно, например -ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИЕ РОССИИ!😎😜👈🤠
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1 д.

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