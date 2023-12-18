Евросоюз пригрозил Венгрии лишением голоса за отказ поддержать Украину

FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса ради согласования пакета помощи Украине Сакина Нуриева Shutterstock Ряд политиков в Европейском союзе рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.
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