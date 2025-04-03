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Квартира, дом, дача

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Для кого построили самую дорогую квартиру Парижа в… Эйфелевой башне

Для кого построили самую дорогую квартиру Парижа в… Эйфелевой башне

Знаменитая Эйфелева башня уже более ста лет считается символом Парижа. Её силуэт знаком каждому, как и история создания.

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Комментарии
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В С
Никто и никогда не говорит о шедевральном мосте через Енисей в Красноярске, который получил такой же гран при , как и Эйфель, который башню создал ( он же и мосту присваивал премию ).
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16 час.
SI
Sergey Ivanov
Какая- то французская газета решила пошутить. Она начала публикацию фотографий строительства башни, но в обратном порядке и снабдила комментарием: «Эйфелеву башню разбирают!!» Были митинги протеста... Сейчас эта башня- шедевр инженерного искусства и символ даже не Парижа, а Франции. А ведь были противники ее строительства! Включая такого известного писателя и общественного деятеля, как Эмиль Золя. Башню планировали разобрать после окончания Всемирной выставки. Но она простояла вот уже больше 100 лет! Увы, накопилась усталость металла. Очень может быть, что через какое- то время ее и в самом деле придется разобрать... Но даже если это и произойдет- то французы на этом месте построят новую башню- точную копию старой! Потому, что сейчас ни один француз не мыслит Парижа без Эйфелевой башни!
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11 час.
Eлин Александр
Лебёдкой
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2 час.
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