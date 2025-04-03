Для кого построили самую дорогую квартиру Парижа в… Эйфелевой башне

Никто и никогда не говорит о шедевральном мосте через Енисей в Красноярске, который получил такой же гран при , как и Эйфель, который башню создал ( он же и мосту присваивал премию ).

SI

Sergey Ivanov

Какая- то французская газета решила пошутить. Она начала публикацию фотографий строительства башни, но в обратном порядке и снабдила комментарием: «Эйфелеву башню разбирают!!» Были митинги протеста... Сейчас эта башня- шедевр инженерного искусства и символ даже не Парижа, а Франции. А ведь были противники ее строительства! Включая такого известного писателя и общественного деятеля, как Эмиль Золя. Башню планировали разобрать после окончания Всемирной выставки. Но она простояла вот уже больше 100 лет! Увы, накопилась усталость металла. Очень может быть, что через какое- то время ее и в самом деле придется разобрать... Но даже если это и произойдет- то французы на этом месте построят новую башню- точную копию старой! Потому, что сейчас ни один француз не мыслит Парижа без Эйфелевой башни!