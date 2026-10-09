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Шутки про почту: от ямщиков до наших дней

Шутки про почту: от ямщиков до наших дней

Доставка радости и смеха — именно так можно описать эту подборку. Всемирный день почты, отмечаемый 9 октября, стал отличным поводом вспомнить о тех, кто доставляет не всегда, не всем и порой вообще не доставляет.

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