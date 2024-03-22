Виталик Бутерин предложил решение под название «Радужный стейкинг» (Rainbow Staking)

На конференции ETH Taipei 2024, проходившей в Тайване, Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, представил новое решение под названием "Радужный стейкинг" (Rainbow Staking), чей смысл можно выразить фразой "Пусть расцветают все цвета".
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