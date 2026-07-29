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Сомнолог назвал самую опасную позу для сна

С точки зрения сомнологов, наибольшую угрозу для здоровья представляет сон на животе. В этом положении голова оказывается повернутой в сторону на 90 градусов, что пережимает позвоночные артерии и нарушает кровоснабжение мозга.

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