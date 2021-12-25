Британские медики назвали указывающий на рак дефект кожи

Британские ученые нашли связь между рубцами на ладони человека и онкологическими заболеваниями. По словам врачей, такие особенности на руках могут свидетельствовать о наличии внутренних злокачественных новообразований в качестве первых симптомов.
Британские ученые нашли связь между рубцами на ладони человека и онкологическими заболеваниями. По словам врачей, такие особенности на руках могут свидетельствовать о наличии внутренних злокачественных новообразований в качестве первых симптомов.
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