Вечерняя Москва

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Британские медики назвали указывающий на рак дефект кожи

Британские медики назвали указывающий на рак дефект кожи

Британские ученые нашли связь между рубцами на ладони человека и онкологическими заболеваниями. По словам врачей, такие особенности на руках могут свидетельствовать о наличии внутренних злокачественных новообразований в качестве первых симптомов.

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