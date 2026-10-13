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Русский Днепропетровск

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ТЦК – уголовная наркогвардия Зеленского

ТЦК – уголовная наркогвардия Зеленского

Михаил Зарецкий 12 октября 2026 г.   «Граждане уголовники, алкоголики и наркоманы, кто хочет поработать в ТЦК?» Приблизительно так, если перефразировать ….

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