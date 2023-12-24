Президент Киргизии прибыл в Петербург с рабочим визитом

В аэропорту президента встретил губернатор города Александр Беглов. Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также в неформальной встрече глав стран, входящих в СНГ.