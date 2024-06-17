АНБ-шник вошел в совет директоров OpenAI. Это отставной генерал киберкомандования США

Экс-глава киберкомандования США вошел в совет директоров владельца OpenAIКомпания OpenAI объявила о назначении генерала Пола Накасоне, бывшего главы Агентства национальной безопасности (АНБ) и киберкомандования США, в состав совета директоров.
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