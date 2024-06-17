Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

17 подписчиков

АНБ-шник вошел в совет директоров OpenAI. Это отставной генерал киберкомандования США

АНБ-шник вошел в совет директоров OpenAI. Это отставной генерал киберкомандования США

Экс-глава киберкомандования США вошел в совет директоров владельца OpenAIКомпания OpenAI объявила о назначении генерала Пола Накасоне, бывшего главы Агентства национальной безопасности (АНБ) и киберкомандования США, в состав совета директоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх