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Сталин Польшу не делил -СССР вернул своё

Сталин Польшу не делил -СССР вернул своё

В связи с Освободительным походом Запад и либеральное сообщество России очень любят рассуждать о «чудовищном» в нравственном отношении разделе Польши совместно с нацистской Германией.

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Комментарии
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Коська
Простите, но западные Белоруссия и Украина были отторгнуты от России в результате, если мне память не изменяет, Брестского договора, а их возврат перед очевидной войной, было для России святым делом. Так что Россия просто вернула СВОЕ!!!
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13 час.
Александр
Именно так.
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8 час.
Александр Потехин
Несколько важных фактов из истории... Первый момент: В 1938 году, союзник Гитлера Польша, заключившая с нацистами пакт Липски-Нейрат в январе 1934! года (но вы конечно слышали лишь о пакте Риббентропа - Молотова...), напала на мирную Чехословакию и аннексировала целую область. Совместно с Гитлером. Даже парад победы совместный был... Почему все молчат о годовщине раздела Германией и Польшей Чехословакии? Даже мы? Второй момент... Но каждая собака считает себя в праве кричать о разделе Польши. Но СССР ввел войска НЕ В ПОЛЬШУ. Советский Союз ввел войска на русские территории, украденные в 1920 году Польшей у России и населенные русскими, которые подвергались геноциду все время польской оккупации. Это Западная Украина и Западная Белоруссия. На территорию Польши советские войска не входили. Мы лишь освободили свое и ввели войска для защиты русского населения от наступающего Вермахта. И на тот момент ни Польши, ни правительства Польши УЖЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Что тоже немаловажно. И еще интересный момент... Как же так получается, что ВСЕ лимитрофы и европейские континентальные страны заключили пакты с нацистской Германией РАНЬШЕ, чем СССР, а припоминают лишь нам? Вот смотрите например: Польша - 1934 (пакт Липски-Нейрат) Англия, Франция - 1938 (Мюнхенское соглашение) Эстония - 7 ИЮНЯ 1939 (пакт Сельтера - Риббентропа) Латвия - 7 ИЮНЯ 1939 (пакт Минтерса - Риббентропа) И когда же СССР заключил? 23 АВГУСТА 1939. Так что, посылаем ноющих о &quot;преступном пакте Риббентропа-Молотова&quot; прибалтов, поляков и прочую шелупонь в пеший эротический тур! Не стесняйтесь. СССР до последнего выжидал, что европейцы одумаются и заключат антигитлеровскую коалицию. И поэтому заключил свой пакт с Германией ПОСЛЕДНИМ в Европе. Последним. Вынужденно. Когда выбора не осталось. Помните это.
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6 час.

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