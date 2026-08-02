Почему все критикуют «Лады» и «китайцев», но приобретают именно их?

Вопрос про «Лады» и «китайцев» – из той же серии. В том смысле, что если других машин, можно сказать, все равно нет, то как же можно отговаривать от таких покупок? Профессор, возможно, сказал бы что-то про такси, но такой вариант подходит далеко не ….