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Сестра Ким Чен Ына ответила «марионеточным гангстерам»

Сестра Ким Чен Ына ответила «марионеточным гангстерам»

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон хлестко отреагировала на нападки со стороны иностранных экспертов, которые в последнее время то и дело разражаются критикой по поводу запусков Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

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