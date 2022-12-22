Сестра Ким Чен Ына ответила «марионеточным гангстерам»

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон хлестко отреагировала на нападки со стороны иностранных экспертов, которые в последнее время то и дело разражаются критикой по поводу запусков Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.